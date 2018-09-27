"Маленькая большая победа": освобождение сестер Хачатурян в "Прямом эфире"

Очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1" посвятили громкому делу сестер Хачатурян, которые убили своего отца. В Басманном суде Москвы решалась их судьба, а в студии собрались близкие этой семьи, правозащитники и журналисты.

На протяжении многих программ Андрей Малахов и его гости пытались разобраться в этой трагедии и понять мотивы девочек. На этот раз прямо во время эфира пришло сенсационное известие: сестер Хачатурян могут отпустить под домашний арест. На этом настаивает Следственный комитет России. Речь идет лишь об изменении временной меры пресечения, согласно которой девочки будут жить в разных квартирах (потому что они подозреваемые по одному делу), не смогут общаться друг с другом и с представителями СМИ, а также пользоваться Интернетом.

Правозащитники в студии особо подчеркнули, что, "сестры Хачатурян в любом случае будут наказаны, но общество требует максимально справедливого наказания по этому делу". Не секрет, что девочки признали свою вину и готовы сотрудничать со следствием.

Андрей Малахов отдельно отметил, что председатель суда на этом заседании — Юлия Сафина — судья, которая оглашала приговор по делу об убийстве Бориса Немцова.

Первой пришла новость по средней из сестер: стало известно, что Ангелина Хачатурян отпущена под домашний арест. Многие в студии восприняли эту новость радостно и даже со слезами на глазах. Одноклассница и подруга сестер призналась, что счастлива, что суд принял такое решение. "Это наша маленькая большая победа", — сказала девушка.

Подруга матери девочек Аурелии Дундук — Татьяна – также говорит, что очень довольна решением суда.

У здания Басманного суда весь вечер – целая группа поддержки. Люди требуют отпустить девочек из СИЗО. На плакатах, которые они держат в руках, есть в частности такая надпись: "Сестры – невиновны!".

Гости в студии в большинстве своем также сходятся во мнении, что девочки стали жертвами отца-тирана и были вынуждены пойти на преступление. "До какой степени психологического насилия надо было довести девочек, чтобы они решились на такое преступление! – рассуждает психолог. — Никто не мог понять, что творилось в душе у этих сестер. Их отец сам воспитал убийц!".

Тем временем, сторона покойного Михаила Хачатуряна настаивает, что это было спланированное убийство, что якобы девочки даже хотели расчленить тело отца и вынести его в мешках. Мать покойного утверждает, что девочки 4 года готовили эти преступления. По ее словам, в квартире Хачатурян были обнаружены пилы.

Корреспондент ВГТРК Александр Казявин, который работал в прямом эфире у здания суда, рассказал, что друг убитого Брюс Хлебников разочарован решением суда.

В свою очередь бывший хозяин квартиры, который много общался с убитым, говорит, что Михаил был очень религиозным человеком и всегда останавливался на дороге перед храмом "помолиться за свою семью". В то же время другие его знакомые утверждают, что он был криминальным авторитетом.

Ведущий подчеркивает: сегодняшнее решение суда — не точка в процессе, самое важное, какой приговор будет вынесен сестрам Хачатурян. Простит ли внучек пожилая мать Михаила Хачатуряна? А также новый свидетель в этом деле, который говорил с покойным за час до его смерти. Все это – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Позднее стало известно, что решение об освобождении из СИЗО приняты и по двум другим девочкам (Крестине и Марии Хачатурян).