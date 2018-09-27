Тема:
Три сестры зарезали родного отца 49 минут назад
"Маленькая большая победа": освобождение сестер Хачатурян в "Прямом эфире"
Очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1" посвятили громкому делу сестер Хачатурян, которые убили своего отца. В Басманном суде Москвы решалась их судьба, а в студии собрались близкие этой семьи, правозащитники и журналисты.
На протяжении многих программ Андрей Малахов и его гости пытались разобраться в этой трагедии и понять мотивы девочек. На этот раз прямо во время эфира пришло сенсационное известие: сестер Хачатурян могут отпустить под домашний арест. На этом настаивает Следственный комитет России. Речь идет лишь об изменении временной меры пресечения, согласно которой девочки будут жить в разных квартирах (потому что они подозреваемые по одному делу), не смогут общаться друг с другом и с представителями СМИ, а также пользоваться Интернетом.
Правозащитники в студии особо подчеркнули, что, "сестры Хачатурян в любом случае будут наказаны, но общество требует максимально справедливого наказания по этому делу". Не секрет, что девочки признали свою вину и готовы сотрудничать со следствием.
Андрей Малахов отдельно отметил, что председатель суда на этом заседании — Юлия Сафина — судья, которая оглашала приговор по делу об убийстве Бориса Немцова.
Первой пришла новость по средней из сестер: стало известно, что Ангелина Хачатурян отпущена под домашний арест. Многие в студии восприняли эту новость радостно и даже со слезами на глазах. Одноклассница и подруга сестер призналась, что счастлива, что суд принял такое решение. "Это наша маленькая большая победа", — сказала девушка.
Подруга матери девочек Аурелии Дундук — Татьяна – также говорит, что очень довольна решением суда.
У здания Басманного суда весь вечер – целая группа поддержки. Люди требуют отпустить девочек из СИЗО. На плакатах, которые они держат в руках, есть в частности такая надпись: "Сестры – невиновны!".
Гости в студии в большинстве своем также сходятся во мнении, что девочки стали жертвами отца-тирана и были вынуждены пойти на преступление. "До какой степени психологического насилия надо было довести девочек, чтобы они решились на такое преступление! – рассуждает психолог. — Никто не мог понять, что творилось в душе у этих сестер. Их отец сам воспитал убийц!".
Тем временем, сторона покойного Михаила Хачатуряна настаивает, что это было спланированное убийство, что якобы девочки даже хотели расчленить тело отца и вынести его в мешках. Мать покойного утверждает, что девочки 4 года готовили эти преступления. По ее словам, в квартире Хачатурян были обнаружены пилы.
Корреспондент ВГТРК Александр Казявин, который работал в прямом эфире у здания суда, рассказал, что друг убитого Брюс Хлебников разочарован решением суда.
В свою очередь бывший хозяин квартиры, который много общался с убитым, говорит, что Михаил был очень религиозным человеком и всегда останавливался на дороге перед храмом "помолиться за свою семью". В то же время другие его знакомые утверждают, что он был криминальным авторитетом.
Ведущий подчеркивает: сегодняшнее решение суда — не точка в процессе, самое важное, какой приговор будет вынесен сестрам Хачатурян. Простит ли внучек пожилая мать Михаила Хачатуряна? А также новый свидетель в этом деле, который говорил с покойным за час до его смерти. Все это – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Позднее стало известно, что решение об освобождении из СИЗО приняты и по двум другим девочкам (Крестине и Марии Хачатурян).
Ранее по теме
-
Суд изменил меру пресечения всем сестрам Хачатурян49 минут назад
-
Среднюю сестру Хачатурян выпустили из СИЗО2 часа назад
-
Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян, убивших отца1 сутки назад
-
В Москве взорвался автомобиль племянника Хачатуряна, которого убили дочери9 суток назад
-
Итоги психиатрической экспертизы разделят дело сестер Хачатурян12 суток назад
-
Ангелину и Крестину Хачатурян признали вменяемыми13 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пенсионные изменения приняты в окончательном чтении
- Трех сестер Хачатурян, зарезавших отца, выпустили из СИЗО
- Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге
- Из Киево-Печерской лавры на глазах у прихожан выкрали икону
- Мать Цапка досрочно вышла на свободу
Самое читаемое
-
Миллионер ради любовницы объявил войну на уничтожение жене и сыну
- Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II вступил в брак
- Актриса Ольга Павловец рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Эротическая вечеринка в вузе: первокурсницу уволили с работы
- 6-месячный младенец ожил в больничном морге
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- Mercedes-Benz представил электрические версии Vito и Sprinter
- Новый Mercedes-Benz GLE: сроки появления в России
- В России подорожали популярные модели Renault (следующая - Lada)
Экономика
-
СМИ: Индия намерена купить С-400 вопреки санкциям США
- Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или что купить Абрамовичу вместо "Челси"
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- Как Россия планирует создавать сильную экономику
- Почему Трамп угрожает ОПЕК?
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Диеты повышают риск смерти от инсульта, атеросклероза и рака
Вести в 20.00
-
Фасад и закулисье Генассамблеи
- Против Меркель восстал ее ключевой союзник
- Центробанк вскрыл одну из самых масштабных финансовых пирамид
Москва 24
-
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Москву испытывает на прочность североатлантический циклон
- В Балашихе электричка протаранила автомобиль такси
- Жильцы дома на Вавилова десять лет не могут избавиться от соседства с борделем
- Сортировать багаж в аэропорту Домодедово будут роботы
- В "Аптекарском огороде" набирает популярность проект "Сенсорный сад"
- Грибной сезон в Подмосковье: как не стать жертвой отравления
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Астрономы нашли звёзды, с которых могла прилететь межзвёздная комета Оумуамуа
- Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории
- Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости
- Историки изучили египетский папирус с магическими рисунками и любовными заклинаниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов