Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 сентября 201821:00 Денис Давыдов

Энергетика, Каспий и дзюдо: итоги переговоров президентов России и Азербайджана

Владимир Путин нанес визит в Баку. И хотя этот визит был кратким и рабочим, темы обсуждались крайне важные. Всего месяц назад прикаспийские государства успешно завершили переговоры о правовом статусе моря. И их договоренности открывают огромные перспективы для сотрудничества. Об этих перспективах президенты России и Азербайджана говорили на межрегиональном форуме, который проходит в Баку уже 9 лет. Лидеры нашли время и для спорта: в столице Азербайджана идет чемпионат мира по дзюдо.

"Удар ветра" — так переводится Баку с древнеперсидского. Ветер здесь сегодня такой, что, действительно, с ног сбивает. Хозяева подстраховались — ковровую дорожку у трапа прибили гвоздями с позолотой. В начищенных до зеркального блеска сапогах российский борт номер один встречает почетный караул. Прямо из аэропорта Владимир Путин отправляется на чемпионат мира по дзюдо. На трибуны заходят вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Один план на трибуне, а дальше — фото Владимира Путина-дзюдоиста в молодости. Теплая поддержка — ведь в дзюдо Путин свой: с 11 лет занимается, мастер спорта и был чемпионом Ленинграда в свое время. Так что за происходящим на татами следит со знанием дела.

Самая зрелищная часть чемпионата. Командный турнир — стенка на стенка. От каждой сборной — трое мужчин и трое женщин. На татами выходят сборная Великобритании и сборная России. Поддержка болельщиков, президент на трибуне, и они побеждают. Насколько жесткий спорт дзюдо, видно по кимоно, которые в пятнах крови. Побороли британцев, разделались со сборной Казахстана, Германии. Но в полуфинале уступили французам. Перед поединком за бронзовые медали команду настраивал президент.

Досмотреть турнир до конца Путину не дали дела. У него в Баку насыщенная программа — переговоры с коллегой Алиевым. Только в этом году это их четвертая встреча. Вместе лидеры побывали на заседании российско-азербайджанского форума. У деловых кругов связи давние и крепкие. Работает больше 700 совместных предприятий, а российские инвестиции в Азербайджан превышают 1,5 миллиарда долларов.

"Компания "Роснефть" совместно с госкорпорацией Азербайджана в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения, — напоминает Владимир Путин. — Около 4 миллиардов долларов инвестировала в энергетические проекты в Азербайджане компания "ЛУКойл", а "Транснефть", наша ведущая монополия по транспортировке нефти, обеспечивает надежный транзит азербайджанской нефти на экспорт по нефтепроводу Баку — Новороссийск".

Помогает Россия не только в энергетике. Здесь никогда, даже в советское время, не было собственного фармпроизводства, 99 процентов лекарств страна закупает за границей — цены соответствующие. Пятьсот миллионов таблеток в год сможет выпускать комплекс после открытия. Грандиозный проект на берегу Каспия реализует российская компания. Инвестор планирует наладить выпуск лекарств для онкобольных, диабетиков, гипертоников. Подробнее об этом — Наталья Баданина, директор представительства фармацевтической компании в Азербайджане: "Порой мы сталкиваемся с проблемой, с проблемой найти те или иные кадры. Но как-то выходим из ситуации. Будут приезжать специалисты из России, стран СНГ, обучать".

О тесных контактах на простом человеческом уровне говорит Ильхам Алиев. Только "Азербайджанские авиалинии" совершают в Россию полсотни рейсов каждую неделю. "В туристической сфере также мы видим очень значительный рост посещений Азербайджана со стороны граждан России, — отмечает президент Азербайджана. — За неполные 9 месяцев около 700 тысяч россиян посетили Азербайджан. Уверен, что эта цифра также в будущем будет расти".

Фитосанитарные службы обеих стран объединили базы. Очередей на границе нет. Овощи из Азербайджана в Россию попадают всего за пару дней. На Знаменитые бакинские помидоры заказы расписаны почти на год вперед. Местные агрономы объясняют, почему у их томатов такой вкус специфический.

Несомненно, повлияет на кооперацию и недавно подписанная конвенция о статусе Каспийского моря. Он был утвержден странами региона чуть больше месяца назад. "Это, безусловно, прорывное решение, — констатирует российский президент. — Создает нам хорошую базу для сотрудничества в каспийском регионе. Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией перспективных проектов в Каспийском регионе. Прежде всего, в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти, газа, экологии, и безусловно, сохранение биоресурсов и биоразнообразия Каспия".

Российская делегация на форуме представлена еще и главами субъектов, у которых тесные связи с Азербайджаном. Слово берет руководитель Дагестана Владимир Васильев. "Мы сегодня поставляем большое количество продовольствия, — сообщает он. — Есть у нас и промышленные связи, чем мы очень дорожим, и которые мы будем развивать".

Пока политики общались на форуме, дзюдоисты продолжали бороться за медали. Россияне, похоже, прониклись президентским напутствием. Сражались отчаянно и, несмотря на сумасшедшую поддержку трибун хозяевам, азербайджанцам не оставили шансов. Чемпионат мира — квалификационный турнир перед токийской Олимпиадой 2020 года. Судя по результатам и настрою, российские дзюдоисты уверенно идут к олимпийским татами.

Сейчас

21:40

Нетаньяху заявил о наличии секретных ядерных объектов в Иране

20:12

Суд изменил меру пресечения всем сестрам Хачатурян

19:53

На нефтезаводе в Ярославле горят две установки по очистке бензина

19:40

Суд изменил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

18:22

Среднюю сестру Хачатурян выпустили из СИЗО

18:12

Путин прибыл в Душанбе на саммит СНГ

18:05

Неадекват напал на полицейского в московском метро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Энергетика, Каспий и дзюдо: итоги переговоров президентов России и Азербайджана

Энергетика, Каспий и дзюдо: итоги переговоров президентов России и Азербайджана

1 час назад
Убийство отца-тирана: сестры Хачатурян вышли на свободу до приговора суда

Убийство отца-тирана: сестры Хачатурян вышли на свободу до приговора суда

1 час назад
Российские моряки оказались в заложниках в голландском порту

Российские моряки оказались в заложниках в голландском порту

1 час назад
Нетаньяху заявил с трибуны ООН о наличии секретных ядерных объектов в Иране

Нетаньяху заявил с трибуны ООН о наличии секретных ядерных объектов в Иране

55 минут назад
Песков прокомментировал расследование о "полковнике Чепиге"

Песков прокомментировал расследование о "полковнике Чепиге"

41 минута назад
Природная аномалия на Урале: с горы Песчаная сошел гигантский оползень

Природная аномалия на Урале: с горы Песчаная сошел гигантский оползень

1 час назад
Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или Что купить Абрамовичу вместо "Челси"

Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или Что купить Абрамовичу вместо "Челси"

10 часов назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
В России вводятся новые правила регистрации автомобилей

В России вводятся новые правила регистрации автомобилей

7 часов назад
Сергей Юшкевич: "Первую любовь выскребал из памяти с кровью"

Сергей Юшкевич: "Первую любовь выскребал из памяти с кровью"

8 часов назад
Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

9 часов назад
В Киеве на месте Ленина выросла гигантская синяя рука

В Киеве на месте Ленина выросла гигантская синяя рука

5 часов назад
Нижегородского кукольника-некрополиста предлагают лечить на дому

Нижегородского кукольника-некрополиста предлагают лечить на дому

6 часов назад
Новый муж Максаковой продал квартиру другу-крестьянину

Новый муж Максаковой продал квартиру другу-крестьянину

6 часов назад
"Маленькая большая победа": освобождение сестер Хачатурян в "Прямом эфире"

"Маленькая большая победа": освобождение сестер Хачатурян в "Прямом эфире"

3 часа назад
Один из основателей "Кино": продажа паспорта Цоя с молотка аморальна

Один из основателей "Кино": продажа паспорта Цоя с молотка аморальна

10 часов назад
Синдром больного здания: кто виноват и что делать

Синдром больного здания: кто виноват и что делать

8 часов назад
Алина Загитова: для первого раза откатала неплохо

Алина Загитова: для первого раза откатала неплохо

1 час назад
Женская сборная России обыграла соперниц из Израиля на шахматной олимпиаде

Женская сборная России обыграла соперниц из Израиля на шахматной олимпиаде

1 час назад
В Лондоне нашли пропавшее письмо Галилея

В Лондоне нашли пропавшее письмо Галилея

1 час назад
Форвард "Локомотива" Смолов выбыл на месяц из-за травмы плеча

Форвард "Локомотива" Смолов выбыл на месяц из-за травмы плеча

2 часа назад
Лавров призвал поощрить КНДР ослаблением санкций

Лавров призвал поощрить КНДР ослаблением санкций

3 часа назад
Японские роверы передали первое в истории видео с поверхности астероида

Японские роверы передали первое в истории видео с поверхности астероида

4 часа назад
"Тюльпан" и "Пион" обещают обновить к 2020 году

"Тюльпан" и "Пион" обещают обновить к 2020 году

5 часов назад
Российские дзюдоисты взяли бронзу чемпионата мира в командном первенстве

Российские дзюдоисты взяли бронзу чемпионата мира в командном первенстве

6 часов назад
Ключи уронил: минские спасатели достали из мусоропровода мужчину

Ключи уронил: минские спасатели достали из мусоропровода мужчину

6 часов назад
Мать Цапка досрочно вышла на свободу

Мать Цапка досрочно вышла на свободу

6 часов назад
Новый BMW Z4: российские цены и комплектации

Новый BMW Z4: российские цены и комплектации

6 часов назад
Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

6 часов назад
Как модели plus-size изменили индустрию моды

Как модели plus-size изменили индустрию моды

7 часов назад
BB или CC-крем: что лучше маскирует

BB или CC-крем: что лучше маскирует

7 часов назад
Никакой грубой силы: у неандертальцев были ловкие руки

Никакой грубой силы: у неандертальцев были ловкие руки

7 часов назад
Кто сильнее? Гильотина. Житель Саранска задушил приятеля в ходе дружеского поединка

Кто сильнее? Гильотина. Житель Саранска задушил приятеля в ходе дружеского поединка

7 часов назад
Австралия и Нидерланды признают итоги международного расследования крушения MH17

Австралия и Нидерланды признают итоги международного расследования крушения MH17

8 часов назад
ИИ прогнозирует поведение людей с психическими расстройствами лучше врачей

ИИ прогнозирует поведение людей с психическими расстройствами лучше врачей

8 часов назад
Вреднее героина: алкоголь могут признать наркотиком и выдавать только по рецептам

Вреднее героина: алкоголь могут признать наркотиком и выдавать только по рецептам

8 часов назад
Из Киево-Печерской лавры на глазах у прихожан выкрали образ Георгия Победоносца

Из Киево-Печерской лавры на глазах у прихожан выкрали образ Георгия Победоносца

9 часов назад
Google — 20 лет. Поисковик предлагает виртуально прогуляться по офису-гаражу 1998 года

Google — 20 лет. Поисковик предлагает виртуально прогуляться по офису-гаражу 1998 года

9 часов назад
"Обломила рыбалку": в Енисее поймали двухметровую акулу

"Обломила рыбалку": в Енисее поймали двухметровую акулу

10 часов назад
Китайцы построили небоскреб в виде пениса

Китайцы построили небоскреб в виде пениса

10 часов назад
Седан Aurus Senat из проекта "Кортеж" готовят к отправке в Европу

Седан Aurus Senat из проекта "Кортеж" готовят к отправке в Европу

10 часов назад
Родители детей-инвалидов призвали депутатов услышать их и поднять пособие

Родители детей-инвалидов призвали депутатов услышать их и поднять пособие

10 часов назад
Функции правительства США начинают передавать искусственному интеллекту

Функции правительства США начинают передавать искусственному интеллекту

10 часов назад
Инструкция: как понять, что любимый человек вам изменяет

Инструкция: как понять, что любимый человек вам изменяет

11 часов назад
7 самых странных и забавных петиций о мультфильмах

7 самых странных и забавных петиций о мультфильмах

11 часов назад
Премия "Мобильный репортер": лучших народных журналистов определят в Уфе

Премия "Мобильный репортер": лучших народных журналистов определят в Уфе

11 часов назад
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

12 часов назад
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34