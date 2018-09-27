В Нью-Йорке Порошенко как мог подражал Трампу

Москва призывает отказаться от односторонних санкций в отношении КНДР. Об этом заявил глава российского МИДа. Сергей Лавров принял участие в заседании Совбеза ООН по ситуации на Корейском полуострове. Ранее министр иностранных дел на полях Генассамблеи обсудил Сирию и Украины — в том числе, с генсеком ООН и главой ОБСЕ. А вот у президента Порошенко особого желания решать глобальные проблемы, похоже, нет. Его речи повторяются из года в год. Равно как и желание "засветиться" перед главой Белого дома.

Готовясь к выступлению на Генассамблее, Петр Порошенко посадил вместе с делегацией жену — такого себе не позволял даже Дональд Трамп, надел галстук в цветах украинского флага и решил не думать о регламенте. Говорил дольше положенного. Из 25 минут Украине посвятил только 3. Остальное было про Россию. На английском.

"ООН не должна молчать, когда ценности и принципы нарушаются страной с правом вето. Именно отсутствие соответствующего наказания приводит к тому, что после Грузии настала очередь Украины, после Литвиненко — Скрипалей, после Алеппо — Идлиба. Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма, его мишенью сегодня является оккупация Азовского моря. Незаконно построив мост через Керченский пролив, Россия начала систематически нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив, как для украинских, так и иностранных судов", — заявил Порошенко.

Восхищенная вице-спикер верховной Рады Ирина Геращенко написала в Фейсбуке, что мол шефу аплодировали.

Может кто-то так и сделал, но аплодисменты точно были жидкими — уж слишком много в зале пустых мест. Министр иностранных дел Климкин сидел, но тоже отсутствовал. Похоже, заснул. Очнулся, когда надо было идти на переговоры с венгерской делегацией. С Будапештом у Киева наметилась холодная война после истории с паспортами — в Закарпатье многие этнические венгры хотят получить гражданство исторической родины. Дело идет к взаимной высылке консулов.

Провал украинской дипломатии министр Климкин обосновал, в общем, так как привык.

"Логика, которую они взяли в дискуссии, не только в плане сроков, но во многом напоминает мне российскую логику. "Я предложил господину Сийярто самому отозвать консула. Если соответствующего решения в ближайшие дни не произойдет, генеральный консул Венгрии в Берегово поедет домой. Это, безусловно", — заявил Климкин.

В Будапеште, наоборот, ждут, как с улицы Банковой домой поедет сам Порошенко, и удивляются киевским угрозам. Вроде бы собирались в Европу, но ведь не говорили, что на танках.

"Я ставлю под вопрос смысл переброски военной бригады к границам государства члена НАТО. Это я оставлю Украине, потому что не хочу вмешиваться во внутренние дела другой страны. Но я могу вам сказать одно, если наш консул будет выслан, то я вышлю из Венгрии одного из консулов Украины. Такой их шаг не может остаться без нашей реакции", — ответил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

Впрочем, Порошенко интересует реакция только одного человека, на которого он пытается быть похож буквально во всем. Перенимает лексику. Копирует стиль. Пресс-секретарь Порошенко выложил фотографию, заострив внимание аудитории на сходстве гардероба двух президентов.

"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров".

Черные костюмы, платья первых леди в тех же цветах, галстук у Порошенко под Трампа. С обувью, правда, промахнулся.

Из комментариев: "Дресс-код по-мужскому требует туфли надеть соответственно статусу президента государства, наш гарант надел туфли, которые мажоры надевают на тусовки".

Но сколько Порошенко не старался, а кроме общей фотографии с приема других контактов с Трампом не случилось. Глава Белого дома закончил свою поездку в Нью-Йорк большой пресс-конференцией, удивив сразу несколькими странными высказываниями.

Трамп отправился Вашигтон, но в силу обстоятельств получается, что и тут Порошенко проследовал за ним по пятам. Сегодня его ждут в Балтиморе, где береговая охрана США должна передать Украине два патрульных катера класса "Айленд", списанных из американского флота.

Катерам по тридцать лет. Полгода их будут чинить и только к декабрю 2019-го доставят в Одессу. Есть вероятность, что к этому времени сам Порошенко уже пойдет на дно. В том смысле, что у Украины будет новый президент.