Природная аномалия на Урале: с горы Песчаная сошел гигантский оползень

Скандинавский циклон обрушил на центральные регионы России шквалистый ветер с дождем и холодом. В Санкт-Петербурге штормовое предупреждение продлили еще на сутки. Ураганный ветер несет волны Финского залива на город. Вода в Неве уже подтопила причалы и пирсы. Из-за угрозы наводнения закрыли Петербургскую дамбу. На дорогах огромные пробки. У Балтийского вокзала на Обводном канале прорвало трубу, образовался провал грунта. Жители города выкладывают в Сети последствия ураганного ветра. Оператор башенного крана не мог спуститься вниз и был вынужден вести трансляцию прямо из кабины.

- За окном творится непонятно что. Я сейчас нахожусь на кране. Ветер — 20 метров в секунду.

За сутки в городе повалены десятки деревьев. Одно из них упало у Зимнего дворца, вход в Эрмитаж открыт только с набережной. Впрочем, некоторые экстремалы воспользовались ситуацией. Под дождем и при штормовом ветре один из них прошел по канату между многоэтажками. А в Сочи отдыхающие сняли на видео мощный смерч, который прошел над морем недалеко от берега. Москву, Подмосковье и Владимирскую область засыпало снежной крупой. При сильном ветре мелкими льдинами в считанные секунду покрылись улицы, дворы и дома. Многие решили, что уже наступила зима. А на Урале в одном из районов Челябинской области с горы Песчаной сошел гигантский оползень.

- Смотрите! Явление! Ползет! Просто пласт ползет.

Огромные валуны будто выдавливает из-под земли. Ползущий грунт вырывает деревья с корнями, оставляя за собой "русло", шириной несколько десятков метров, похожее на след гигантской реки.

"Необычные ощущения. Первый раз такое видел. Какой силой это разворотило — я не понимаю", — признается местный житель Евгений Гатаулин.

"Я когда увидел, было впечатление, что метеорит. Упало и протаранило это", — поясняет Евгений Семьянинов.

Все произошло в трех километрах от города Катав-Ивановск.

Сейчас на месте, где и сошел оползень, видны поваленные и переломанные как спички деревья. Из-под земли еле слышен какой-то гул. Впрочем, по словам местных жителей, здесь еще недавно была сильная вибрация.

В МЧС поясняют, что на данный момент движение масс остановилось. Никакой угрозы для населенных пунктов уже нет.

- Вроде не ползет больше. Вон — земля твердая какая.

Неожиданное появление оползня местные жители связывают с недавним землетрясением. Месяц назад 17 населенных пунктов на Урале попали в зону сейсмической активности. Сейчас жители Катав-Ивановска опасаются, что с началом сезона дождей природная аномалия может повториться.