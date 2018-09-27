Российские моряки оказались в заложниках в голландском порту

Голландские моряки через соцсети начали собирать продукты питания и теплые вещи для экипажа арестованного российского судна "Кузьма Минин". Из-за многочисленных долгов компании-владельца судно почти полгода не может выйти из голландского порта Тернезен. У россиян скоро закончится топливо, а это значит, что они останутся еще и без тепла и света.

Судно "Кузьма Минин", порт приписки — Мурманск, но оно арестовано и стоит в голландском порту уже почти полгода. На борту — 20 членов экипажа, и ситуация с каждым днем становится все хуже. По крайней мере, так ее представляет Международный профсоюз моряков, который узнал о положении моряков около двух недель назад от местной военной полиции. Со слов инспекторов, запасов топлива едва хватит до конца недели, а значит, экипаж может вскоре остаться еще и без света и тепла.

"Волонтеры пришли, чтобы взять с собой повара, чтобы закупить провизию в супермаркете, — рассказывает представитель Международного профсоюза моряков Хейс Мол. — Она чуть ли не плакала от радости, собирала сумки, и в этот момент спустился капитан, и сказал – "Нет, запасы пополнят завтра, мы не принимаем вашего предложения". Повар едва сдержала слезы".

У капитана старой закалки, которого голландцы прозвали "жестким и гордым", — другая версия. Валерий Мельников в компании уже около 40 лет, заступил на вахту арестованного судна в августе. Он признает, что трудности действительно есть, но до объявленной голландцами катастрофы еще далеко. "Мы-то в принципе питаемся, регулярно, согласно расписанию, питание на борту есть, — заверяет капитан. — Другое дело, бывает, заканчиваются быстро овощи, фрукты. Дозаказываем обычно, подвозят, бывают и задержки, связанные с переводом денег. Мне звонят и говорят, что перевод прошел, но завис. Я ж в банке не работаю, не могу банк проверить, и какой банк — еще вопрос, поэтому ждем, да".

Заявки отправляют регулярно, правда, в самой компании в Мурманске ни на один конкретный вопрос о нуждах моряков ответить так и не смогли. Зато ответ знают голландцы. Информация о бедственном положении российских моряков всколыхнула жизнь небольшого портового городка. Третьи сутки люди несут продукты, витамины, хлеб, предметы гигиены и моющие средства.

"Резонанс огромный, — подтверждает представитель благотворительного фонда Фемка Кей. — Кто-то даже из-за пределов Нидерландов шлет деньги, чтобы мы купили им еды, потом я поеду в магазин секонд-хенд за теплой одеждой. Непонятно, как долго это продлится. Представьте, они ели один только суп из картошки, в Голландии такое было только во время второй мировой!".

Компания-владелец уверяет, что история просто раздута конкурентами. Но в таком же бедственном положении находятся еще около десятка ее судов по всему миру, их тоже арестовали за долги. Вот, к примеру "Заполярье", уже несколько месяцев стоит на якоре у берегов испанской Сеуты. Один из моряков болен сахарным диабетом, лекарства и еду доставил "Красный Крест". Некоторые члены экипажа решили сами вернуться в Россию за свой счет без финансовой компенсации.

"По результатам проведенных проверок государственными инспекторами труда Мурманское морское пароходство привлечено к административной ответственности на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей", — отмечает руководитель государственной инспекции труда в Мурманской области Андрей Балмачных.

Мурманское пароходство пока не объявляет себя банкротом и ждет помощи кредиторов. Но те, учитывая экономические риски, спасать утопающих пока не хотят.