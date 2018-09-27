Суд изменил меру пресечения всем сестрам Хачатурян

Всем трем сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве родного отца, изменили меру пресечения. Последней суд освободил старшую сестру — Крестину. Ранее в четверг из СИЗО были отпущены средняя — Ангелина и младшая — Мария.

Как сообщает ТАСС, Басманный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Запрет действует до 28 декабря 2018 года.

Сестры будут проживать в разных квартирах — двух съемных и одной муниципальной, находящихся в Московском регионе. Им запрещено покидать место проживания в ночное время и общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Также они не могут пользоваться Интернетом, мобильными телефонами и общаться между собой. Сестры не могут давать комментариев СМИ.

Трех сестер обвиняют в убийстве 57-летнего отца — Михаила Хачатуряна в квартире на Альтуфьевском шоссе. Девушки признали вину, свой поступок объяснили неприязненными отношениями из-за моральных страданий, которые им причинил отец.

Этой теме был посвящен сегодняшний выпуск программы "Прямой эфир". В студии собрались близкие этой семьи, правозащитники и журналисты. Это дело вызвало широкий общественный резонанс. Многие жалеют девочек, считая их жертвами отца-тирана. Другие полагают, что дочери хладнокровно спланировали убийство своего отца.