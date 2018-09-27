Форвард "Локомотива" Смолов выбыл на месяц из-за травмы плеча

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в матче 1/16 финала Кубка России против калининградской "Балтики" получил травму связок плеча. Это произошло в единоборстве с защитником соперника Андреем Буйволовым.

По информации "Спорт-экспресса", на следующей неделе Смолова ожидает операция. 28-летний футболист сможет сыграть за "Локомотив" лишь через месяц.

Напомним, что команда Юрия Семина в дополнительное время сумела обыграть "Балтику" со счетом 3:2. Победный гол на 105-й минуте встречи забил Антон Миранчук.