Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

Создатели фильма "Т-34" представили публике антимобильный видеоролик с молодыми суперзвездами отечественного кино Александром Петровым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.

"Т-34" — масштабная история о противостоянии танковых асов с жесткими экшн-сценами и проникновенной романтической линией. Любовь во время страшной войны дарит героям надежду и силы для борьбы.

В фильме Алексея Сидорова снимались несколько танков, в том числе, реальный Т-34, подбитый во время войны, отремонтированный для съемок и приведенный в боевое состояние.

"Когда у человека нет ничего больше, кроме одного вопроса — выживать каждую секунду, обостряются, обнажаются очень простые понятия: любовь, дружба, верность, прощение. Эти понятия и определяют, как я считаю, сущность человека. Это то, зачем человек приходит в этот мир, а мы, зачастую, каждый день задаем тысячу нелепых вопросов и получаем тысячу нелепых ответов о смысле жизни", — рассказал Александр Петров, исполнитель роли младшего лейтенанта Ивушкина.

Его герой вместе с выжившими членами своего экипажа планирует дерзкий побег из плена и на легендарной "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с гауптманом Клаусом Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

Выход в прокат фильма ожидается 27 декабря 2018 года.