Алина Загитова: для первого раза откатала неплохо

Российская фигуристка Алина Загитова, установившая 27 сентября мировой рекорд в короткой программе на турнире в немецком Оберстдорфе, сообщила, что скучала по соревнованиям. Также она призналась, что сильно нервничала перед первым стартом в сезоне.

"Я скучала по соревнованиям, в обычной жизни невозможно получить такого адреналина. Я очень нервничала, но для первого раза откатала неплохо", — цитирует олимпийскую чемпионку ТАСС.

Напомним, что ранее все мировые рекорды в фигурном катании были аннулированы после изменения системы оценки.