Скончался иллюстратор эпоса "Калевала"

В Москве на 90-м году жизни умер народный художник России, почетный гражданин Республики Карелия, автор иллюстраций к эпосу "Калевала" Мюд Мечев. Об этом сообщил ТАСС друг семьи, заслуженный журналист Республики Карелия Юрий Шлейкин.

Мюд Мечев получил известность, когда в 20 лет стал победителем Всесоюзного конкурса на иллюстрирование издания карело-финского эпоса "Калевала". Работал над двумя изданиями в разных техниках художник в Карелии, здесь он прожил много лет.

В августе 1991 года Мюд Мечев выпустил в Петрозаводске иллюстрированное издание "Повести временных лет", а финалом его творческого пути стали его книги "Евангелие" и "Новый завет".

Произведения Мечева находятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, "Росизо", Музее изобразительных искусств республики Карелия, Государственном Кремлевском Дворце, Российском фонде культуры, в собрании Института русского реалистического искусства, в многочисленных музеях России и стран ближнего зарубежья, а также в собрании Библиотеки национального конгресса США, Собрании Ватикана, в российских и зарубежных частных коллекциях.

