Мария Захарова раскрыла "тайну переговоров" глав МИД России и Великобритании

Мария Захарова раскрыла сенсационные подробности переговоров Лаврова на Генассамблее ООН. "Это очередное шулерство британских коллег. Никакой встречи не было", — прокомментировала Мария Захарова сообщения СМИ о "жестких переговорах" британского министра иностранных дел Джереми Ханта и главы МИД России Сергея Лаврова.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел в эксклюзивном интервью программе "60 минут" Мария Захарова пояснила, что в рамках Генеральной ассамблеи ООН прошел рабочий завтрак для стран-членов "пятерки" Совета Безопасности. На общей встрече с генсеком стороны высказывались на актуальные темы. При этом личной встречи с Сергеем Лавровым у главы МИД Великобритании не было, однако британские СМИ со ссылкой на Ханта сообщили о жесткой и откровенной беседе политиков.

"Это классика жанра. Все, что мы видим от официального Лондона – бесконечное манипулирование информацией и выдача желаемого за действительное", — заявила Мария Захарова в эфире телеканала "Россия".

В программе дипломат также ответила на вопросы Евгения Попова об отношениях Украины и Венгрии, выступлении президента США Дональда Трампа и угрозе изгнания России из Совета Безопасности ООН.