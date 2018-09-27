В Киеве напали на торговое представительство России

Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с повреждением радикалами имущества сотрудников дипмиссии и беспорядками, устроенными у здания торгового представительства России в украинской столице.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе посольства, отметив, что действия радикалов, которые облили нечистотами и прокололи шины нескольким автомашинам дипломатов, а также забросали дымовыми шашками и зажигательными смесями территорию торгового представительства РФ, вызвали возмущение в дипредставительстве.

Чем были вызваны беспорядки, пресс-службе посольства неизвестно.