Смертельное ДТП: у поворота на аэропорт Внуково столкнулись три машины

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на 29-м километре Киевского шоссе в Москве у поворота на аэропорт Внуково. Один человек погиб, три человека пострадали.

Пострадавшие госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГИБДД.

Вечером 27 сентября на 68-м километре Каширского шоссе автомобиль под Москвой Audi на большой скорости врезался в стоявший на обочине грузовик IVECO. Водитель и пассажир легковой машины погибли.