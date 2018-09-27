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27 сентября 201822:52

Смертельное ДТП: у поворота на аэропорт Внуково столкнулись три машины

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на 29-м километре Киевского шоссе в Москве у поворота на аэропорт Внуково. Один человек погиб, три человека пострадали.

Пострадавшие госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГИБДД.

Вечером 27 сентября на 68-м километре Каширского шоссе автомобиль под Москвой Audi на большой скорости врезался в стоявший на обочине грузовик IVECO. Водитель и пассажир легковой машины погибли.

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