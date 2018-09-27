Российский парашютист налетел на скалу в горах Кабардино-Балкарии

В Басканском ущелье в Кабардино-Балкарии парашютист налетел на скалу и был травмирован. Спортсмен приехал в горы из Омска. В настоящее время он находится в больнице города Тырныауз, его состояние удовлетворительное.

Во время открытия купола парашютиста развернуло в сторону скалы, уточняет ТАСС. Из-за полученных травм он не мог передвигаться самостоятельно. В спасательной операции принимали участие семеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.