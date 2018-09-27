Семь стран во главе с США признали, что с помощью военных методов конфликт в Сирии не решить

Госдепартамент США распространил документ с призывом к дипломатическому решению сирийского конфликта. Главы МИД США, Великобритании, Германии, Иордании, Саудовской Аравии и Франции призывают международное сообщество к согласованным дипломатическим усилиям и политической воле.

"Завершить войну с помощью военных методов невозможно, — цитирует документ ТАСС. — Альтернативы политическому решению не существует".