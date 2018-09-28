Ресторан Zizzi в британском Солсбери, в котором бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обедали в день своего отравления в марте этого года, очищен от возможных следов нервно-паралитического газа и вновь передан в распоряжение его владельцев.

После завершения ремонтных работ, которые закончатся до наступления католического Рождества (25 декабря), заведение вновь откроет свои двери для посетителей, сообщает ТАСС.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества.

Лондон сразу и бездоказательно выступил с утверждением, что Москва причастна к этому инциденту.

Россия категорически отвергла все голословные обвинения, которые ей постоянно предъявляются со стороны руководителей Британии.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подобные обвинения из уст британского премьера делаются не первый раз, "и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть 100% доказательства", но после этого никаких конкретных обвинений не предъявляется. Более того, на российские дипломатические ноты и обращения эта страна никак не реагирует, а в британской прессе постоянно появляются вбросы дезинформации.