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Ситуация вокруг КНДР 1 час назад

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28 сентября 201800:15

Сергей Лавров: за разоружением КНДР должно следовать ослабление санкций

За разоружением КНДР должно последовать ослабление санкций. Об этом министр иностранных дел Лавров сказал на заседании Совбеза ООН в ответ на заявления других стран. Большинство присутствовавших дипломатов требовали, чтобы санкции с Северной Кореи не снимались.

Сергей Лавров парировал: нынешняя линия поведения, когда Пхеньян делает шаги к миру, а в ответ получает лишь закручивание гаек, не вызывает доверия и не принесет спокойствие на полуостров. Он также добавил, что вред наносят и вторичные санкции.

Позже глава российского МИД встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Общение проходило за закрытыми дверями, без журналистов. А затем прошли переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Сергей Лавров отметил, что Россия стремится услышать позицию Палестины, поскольку она позволит помочь урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

 

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