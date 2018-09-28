Пожар на нефтезаводе в Ярославле полностью потушен

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС. Огнем оказалась охвачена установка по очистке бензина, напоминает телеканал "Россия 24". К счастью, никто не пострадал. Тем не менее пожару был присвоен третий ранг сложности.

По словам представителя МЧС, причиной стало нарушение технологического процесса работы данной установки. Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров.