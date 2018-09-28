С 6 октября в России начнут действовать новые правила регистрации машин

МВД опубликовало новые правила регистрации машин. Они вступят в силу с 6 октября. Во-первых, теперь в документе есть юридическое основание выдачи электронных паспортов транспортных средств. Их планируют ввести уже несколько лет, и в итоге они должны будут полностью заменить бумажные. Но пока сроки постоянно переносятся, в данный момент — до ноября будущего года.

Еще одним изменением стало упрощение регистрации замененного мотора. Теперь достаточно представить машину на осмотр, после чего сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт.

Кроме того, унифицируют экспертизы: все данные об измененной маркировке будут вносить в единую базу. Это поможет избежать повторной проверки нечитаемого номера на кузове, который ранее уже проверили эксперты.

Новые правила также дают возможность регистрировать машины, которые принадлежат нескольким собственникам — например, в случае получения наследства. Еще одним изменением стало продления срока хранения номеров в ГИБДД со ста восьмидесяти до трехсот шестидесяти дней, передает телеканал "Россия 24".