Правительство детализировало майские указы президента
Российское правительство за три года направит на национальные проекты больше 5,5 триллиона рублей. Сегодня кабинет министров определил основные направления деятельности до 2024 года. По сути, это детализация майских указов президента и комплекс мер по выполнению поставленных целей.
Майские указы уточнили. Кабмин подготовил основные направления своей работы до 2024 года, детализировав цели, поставленные президентом.
Показатели по 15 направлениям, часть из которых совпадает с нацпроектами – "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", а часть носит более углубленный характер — жилищная политика и рынок жилья.
"Ключевые направления деятельности правительства в социальной и экономической сфере "упакованы" в национальные проекты, для которых предусмотрены и контрольные показатели, и критерии оценки, и результаты, которых мы должны достичь к 2024 году, — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. — Некоторые направления, не вошедшие в национальные проекты, также необходимы для достижения девяти национальных целей развития. Это шаги, которые мы планируем для улучшения инвестиционного климата, конкурентной среды; реформа контроля и надзора; повышение эффективности государственного сектора. Всё, что мы будем делать для развития регионов и базовых отраслей, включая оборонно-промышленный комплекс и сельское хозяйство. Это касается и спорта, и национальной политики".
Вот некоторые из обозначенных целей в экономике: рост производительности труда не ниже 5% в год, расширение доступа малых и средних компаний к субсидиям, льготным займам, налоговым преференциям. Сумма поддержки таких предприятий — не менее 10 трлн рублей за пять лет. Это все будет стимулировать россиян открывать свой бизнес. Ставку делают в особенности на экспортёров, в общем объеме несырьевых поставок за границу небольшие организации должны занять не менее 10%.
В целом же объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг должен достичь 250 млрд долларов, то есть за семь лет вырасти на 86,2%. Если говорить об отдельных отраслях, то планы такие; по автомобилестроению вырасти на более чем 70 процентов, по гражданскому авиастроению ожидается девятикратное увеличение объемов. В целом доля зарубежных поставок продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг в ВВП должна составить 20%.
План предусматривает также значительное наращивание объемов взаимной торговли, в частности, с Китаем до 200 млрд долларов. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что в этом году он будет в районе 120 млрд. Запланирован рост китайских инвестиций в российскую экономику до 15 млрд долларов. Также торговля расширится с Индией, Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой.
Что касается технологического развития и цифровой экономики, то объем прямых и венчурных инвестиций в высокотехнологичные компании должен достичь 3,5 млрд долларов ежегодно. Долю организаций, которые занимаются инновациями, необходимо довести до 50%. Миллион граждан переучатся по новым компетенциям, появится 900 лабораторий. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что за эффективностью исполнения госпрограмм будут следить жестче.
"Будет создано 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы и обеспечена деятельность не менее 16 научных центров мирового уровня, — заявила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации. — Кроме того, мы должны обеспечить – это очень сложная задача – темп роста внутренних затрат на исследования и разработки выше темпов роста ВВП".
Теперь о точечных проектах. Предусмотрено увеличение объема жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год, а также повышение индекса качества городской среды на 30%.
О дорогах в городе и не только: их качество должно улучшиться. Запланирована модернизация автодорожной сети в 38 агломерациях с населением свыше 200 тыс. человек. Аварийно-опасных участок дорог по плану станет меньше в два раза. На инфраструктуру в ближайшие три года потратят 1,5 трлн рублей, а на все нацпроекты — 5,5 трлн рублей, в бюджете они уже заложены.
"Для экономического блока национальных проектов предусмотрено в целом практически 845 млрд рублей", — отметил премьер-министр.
Дмитрий Медведев также рассказал, что проверять то, как все эти цели достигаются, он лично будет два раза в год, подводя промежуточные итоги.
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