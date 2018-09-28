Компьютерное многоборье среди пенсионеров - новый вид киберспорта в России

В регионах проходят чемпионаты по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Лучшие примут участие уже в чемпионате всероссийском. Как в Ростовской области пожилые люди становятся уверенными пользователями смартфонов и ноутбуков.

Вера Федоровна живет в самом дальнем — Ремонтненском — районе. Подружившись с компьютером, получила неограниченные возможности для общения с реальными друзьями, с которыми разбросала судьба. Заменила кнопочный телефон смартфоном. Но больше любит ноутбук. "Потихоньку. Где помогут, где расскажут, — рассказывает она об освоении техники. — И где даже "методом тыка". Но все получается".

Как получается – оценивает жюри. Номинации позволяют выявить лучших среди начинающих и уверенных пользователей. Возраст участников — от 55 до 83 лет.

Волонтеры присутствуют больше из уважения: участники и сами отлично справляются с заданиями. Создают презентации, оплачивают штрафы, работают в государственной информационной системе ЖКХ, на портале госуслуг.

Призы – функциональные, стимулирующие к дальнейшему росту. Например – ноутбук-слайдер, который может независимо работать и как планшет, и как ноутбук. Но получение наград — не главный мотив тех, кто в серебряном возрасте берется за освоение неведанного.

VI областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пожилых людей "Понятный Интернет" проводится уже в шестой раз. За это время обучение на соответствующих курсах прошли свыше 20 тысяч человек.

Четверо участников отправятся на чемпионат всероссийский. Но тем, кто не знаком с Интернетом, компьютером, гаджетами, отчаиваться не стоит. Курсы компьютерной грамотности открыты для всех. Без ограничений по здоровью и возрасту.