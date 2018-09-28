Новости Политика

Все видео этой рубрики
28 сентября 201801:55 Анна Воронина

Американские телезрители подсели на новое шоу – допросы в Сенате

Тысячи американцев вышли на улицы Вашингтона: часть, чтобы поддержать, а часть — чтобы выступить против кандидата на пост Верховного судьи США Бретта Кавано. В тот же момент в Сенате проходили слушания по его делу: политика обвинили в домогательствах, и одна из предполагаемых жертв согласилась дать показания.

Американские телезрители подсели на новое шоу – допросы в Сенате, транслируют которые с завидной регулярностью. Моду задал бывший глава ФБР Джеймс Коми – многосерийная эпопея на ковре у конгрессменов побила все рейтинги, после неё настоящий ажиотаж вызвало выступление главы "Фейсбука" Марка Цукерберга. В новой саге "Сенатского горячего стула" сюжет крутится вокруг претендента на должность Верховного судьи Соединенных Штатов Бретта Кавано.

- Доктор Форд, насколько вы уверены, что Бретт Кавано напал на вас?
- На сто процентов.

На экранах американских телевизоров – одна из четырех якобы жертв профессор Кристина Блейзи Форд. Кавано она обвиняет в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Тогда 17-летний изрядно выпивший Бретт на вечеринке в частном доме прижал 15-летнюю Кристину к кровати и попытался стащить с нее одежду.

"Я была уверена, что он собирается меня изнасиловать, — заявляет Кристина Блейзи Форд. — Я попыталась позвать на помощь, после чего он зажал мне рот рукой. Это напугало меня больше всего остального и повлияло на мою дальнейшую жизнь. Мне было тяжело дышать, и я думала, что Бретт случайно меня убьет. Я здесь сегодня не потому, что хочу быть здесь. Я напугана. Я здесь, потому что считаю, что мой гражданский долг — рассказать вам, что со мной случилось, когда мы с Бреттом Кавано учились в школе".

Профессор подчеркнула, что политических мотивов для разоблачения Кавано не имеет, лишь считает своим долгом показать, кого хотят поставить во главе всех американских судей. У президента США на этот счет противоположное мнение, всю ситуацию вокруг ставленника он считает подстроенной. Хотя бы потому, что нет ни одного свидетеля обвинения. Кавано должен занять место Энтони Кеннеди, который частенько поддерживал демократов. В случае если назначение состоится, у республиканцев будет большинство в Верховном суде, что демократам невыгодно.

"На самом деле они мошенники! – говорит Дональд Трамп. — Ведь на самом деле они знают, насколько Кавано хороший человек, а они нанесли удар по его репутации и хотят вовсе ее растоптать. Но в среднесрочной перспективе люди увидят, что натворили, что сделали его семье, его прекрасным детям, его замечательной жене. И они ведь знают, что это все это один большой спектакль! И я вам гарантирую, его создатели запираются в комнате и смеются до упаду над всей той чушью, которую слили на вас и на ваших читателей".

Впрочем, чуть позже он решил все-таки проследить за ходом слушаний и уже после них решить – отодвинуть Кавано от кресла Верховного судьи или нет. Повлиять могло как раз появившиеся в среду обвинения двух новых жертв Кавано, одна из которых предпочла имя свое не раскрывать. Заявление другой Сенату передал адвокат Майкл Авенатти, который уже выступал против Трампа в деле порноактрисы Сторми Дэниелс. Что касается Кавано, он в очередной раз, теперь уже перед сенаторами, заявил о своей невиновности и не смог сдержать слез.

"Я этого не делал ни по отношению к доктору Форд, ни к кому-либо другому, — говорит Кавано. -  Я не такой и никогда таким не был. Я невиновен. И я не желаю ничего плохого доктору Форд и ее семье. Накануне вечером моя жена Эшли и десятилетняя дочь Элайза посылали свои молитвы богу, и дочка сказала, что мы должны помолиться за эту женщину".

Кавано не первый кандидат на должность Верховного судьи, который накануне назначения оказался между молотом и наковальней. В 1991 году судью Клэренса Томаса обвинила в сексуальных домогательствах профессор права Анита Хилл. Ей также пришлось отвечать на вопросы сенаторов – исключительно мужчин, которых позже пресса обвинила в неподобающем отношении к Хилл. По мнению журналистов, в Сенате ей устроили такой допрос, словно она сама преступница. Томаса тогда оправдали и допустили до главенства в Верховном суде. Эту ситуацию современные СМИ не раз вспоминали в ходе дела Кавано, судьба которого должна решиться уже в пятницу.

Сейчас

21:40

Нетаньяху заявил о наличии секретных ядерных объектов в Иране

20:12

Суд изменил меру пресечения всем сестрам Хачатурян

19:53

На нефтезаводе в Ярославле горят две установки по очистке бензина

19:40

Суд изменил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

18:22

Среднюю сестру Хачатурян выпустили из СИЗО

18:12

Путин прибыл в Душанбе на саммит СНГ

18:05

Неадекват напал на полицейского в московском метро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Сергей Лавров: за разоружением КНДР должно следовать ослабление санкций

Сергей Лавров: за разоружением КНДР должно следовать ослабление санкций

3 часа назад
Ресторан в Солсбери, где обедали Скрипали, обещает всех накормить на Рождество

Ресторан в Солсбери, где обедали Скрипали, обещает всех накормить на Рождество

3 часа назад
С 6 октября в России начнут действовать новые правила регистрации машин

С 6 октября в России начнут действовать новые правила регистрации машин

2 часа назад
Дерзкая кража в Киево-Печерской Лавре: случайность или атака радикалов?

Дерзкая кража в Киево-Печерской Лавре: случайность или атака радикалов?

1 час назад
Американские телезрители подсели на новое шоу – допросы в Сенате

Американские телезрители подсели на новое шоу – допросы в Сенате

1 час назад
Энергетика, Каспий и дзюдо: итоги переговоров президентов России и Азербайджана

Энергетика, Каспий и дзюдо: итоги переговоров президентов России и Азербайджана

6 часов назад
Природная аномалия на Урале: с горы Песчаная сошел гигантский оползень

Природная аномалия на Урале: с горы Песчаная сошел гигантский оползень

6 часов назад
Семь стран во главе с США признали, что с помощью военных методов конфликт в Сирии не решить

Семь стран во главе с США признали, что с помощью военных методов конфликт в Сирии не решить

3 часа назад
Убийство отца-тирана: сестры Хачатурян вышли на свободу до приговора суда

Убийство отца-тирана: сестры Хачатурян вышли на свободу до приговора суда

6 часов назад
Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или Что купить Абрамовичу вместо "Челси"

Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или Что купить Абрамовичу вместо "Челси"

15 часов назад
Российские моряки оказались в заложниках в голландском порту

Российские моряки оказались в заложниках в голландском порту

6 часов назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Нетаньяху заявил с трибуны ООН о наличии секретных ядерных объектов в Иране

Нетаньяху заявил с трибуны ООН о наличии секретных ядерных объектов в Иране

5 часов назад
Песков прокомментировал расследование о "полковнике Чепиге"

Песков прокомментировал расследование о "полковнике Чепиге"

5 часов назад
Сергей Юшкевич: "Первую любовь выскребал из памяти с кровью"

Сергей Юшкевич: "Первую любовь выскребал из памяти с кровью"

12 часов назад
Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

13 часов назад
В Киеве на месте Ленина выросла гигантская синяя рука

В Киеве на месте Ленина выросла гигантская синяя рука

10 часов назад
Нижегородского кукольника-некрополиста предлагают лечить на дому

Нижегородского кукольника-некрополиста предлагают лечить на дому

10 часов назад
Новый муж Максаковой продал квартиру другу-крестьянину

Новый муж Максаковой продал квартиру другу-крестьянину

11 часов назад
"Маленькая большая победа": освобождение сестер Хачатурян в "Прямом эфире"

"Маленькая большая победа": освобождение сестер Хачатурян в "Прямом эфире"

7 часов назад
Один из основателей "Кино": продажа паспорта Цоя с молотка аморальна

Один из основателей "Кино": продажа паспорта Цоя с молотка аморальна

15 часов назад
Синдром больного здания: кто виноват и что делать

Синдром больного здания: кто виноват и что делать

13 часов назад
Предпоследний день EuroSkills-2018: как выступает российская сборная

Предпоследний день EuroSkills-2018: как выступает российская сборная

50 минут назад
Эцио Гамба: я ожидал другого результата от сборной России на чемпионате мира по дзюдо

Эцио Гамба: я ожидал другого результата от сборной России на чемпионате мира по дзюдо

52 минуты назад
Компьютерное многоборье среди пенсионеров - новый вид киберспорта в России

Компьютерное многоборье среди пенсионеров - новый вид киберспорта в России

1 час назад
Правительство детализировало майские указы президента

Правительство детализировало майские указы президента

2 часа назад
Российский парашютист налетел на скалу в горах Кабардино-Балкарии

Российский парашютист налетел на скалу в горах Кабардино-Балкарии

4 часа назад
Мария Захарова раскрыла "тайну переговоров" глав МИД России и Великобритании

Мария Захарова раскрыла "тайну переговоров" глав МИД России и Великобритании

4 часа назад
Алина Загитова: для первого раза откатала неплохо

Алина Загитова: для первого раза откатала неплохо

5 часов назад
Женская сборная России обыграла соперниц из Израиля на шахматной олимпиаде

Женская сборная России обыграла соперниц из Израиля на шахматной олимпиаде

6 часов назад
В Лондоне нашли пропавшее письмо Галилея

В Лондоне нашли пропавшее письмо Галилея

6 часов назад
Форвард "Локомотива" Смолов выбыл на месяц из-за травмы плеча

Форвард "Локомотива" Смолов выбыл на месяц из-за травмы плеча

6 часов назад
Японские роверы передали первое в истории видео с поверхности астероида

Японские роверы передали первое в истории видео с поверхности астероида

9 часов назад
Мать Цапка досрочно вышла на свободу

Мать Цапка досрочно вышла на свободу

11 часов назад
Новый BMW Z4: российские цены и комплектации

Новый BMW Z4: российские цены и комплектации

11 часов назад
Как модели plus-size изменили индустрию моды

Как модели plus-size изменили индустрию моды

12 часов назад
BB или CC-крем: что лучше маскирует

BB или CC-крем: что лучше маскирует

12 часов назад
Никакой грубой силы: у неандертальцев были ловкие руки

Никакой грубой силы: у неандертальцев были ловкие руки

12 часов назад
ИИ прогнозирует поведение людей с психическими расстройствами лучше врачей

ИИ прогнозирует поведение людей с психическими расстройствами лучше врачей

13 часов назад
Вреднее героина: алкоголь могут признать наркотиком и выдавать только по рецептам

Вреднее героина: алкоголь могут признать наркотиком и выдавать только по рецептам

13 часов назад
Седан Aurus Senat из проекта "Кортеж" готовят к отправке в Европу

Седан Aurus Senat из проекта "Кортеж" готовят к отправке в Европу

15 часов назад
Родители детей-инвалидов призвали депутатов услышать их и поднять пособие

Родители детей-инвалидов призвали депутатов услышать их и поднять пособие

15 часов назад
Инструкция: как понять, что любимый человек вам изменяет

Инструкция: как понять, что любимый человек вам изменяет

15 часов назад
7 самых странных и забавных петиций о мультфильмах

7 самых странных и забавных петиций о мультфильмах

15 часов назад
Премия "Мобильный репортер": лучших народных журналистов определят в Уфе

Премия "Мобильный репортер": лучших народных журналистов определят в Уфе

16 часов назад
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

16 часов назад
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34