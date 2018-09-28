Тысячи американцев вышли на улицы Вашингтона: часть, чтобы поддержать, а часть — чтобы выступить против кандидата на пост Верховного судьи США Бретта Кавано. В тот же момент в Сенате проходили слушания по его делу: политика обвинили в домогательствах, и одна из предполагаемых жертв согласилась дать показания.

Американские телезрители подсели на новое шоу – допросы в Сенате, транслируют которые с завидной регулярностью. Моду задал бывший глава ФБР Джеймс Коми – многосерийная эпопея на ковре у конгрессменов побила все рейтинги, после неё настоящий ажиотаж вызвало выступление главы "Фейсбука" Марка Цукерберга. В новой саге "Сенатского горячего стула" сюжет крутится вокруг претендента на должность Верховного судьи Соединенных Штатов Бретта Кавано.

- Доктор Форд, насколько вы уверены, что Бретт Кавано напал на вас?

- На сто процентов.

На экранах американских телевизоров – одна из четырех якобы жертв профессор Кристина Блейзи Форд. Кавано она обвиняет в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Тогда 17-летний изрядно выпивший Бретт на вечеринке в частном доме прижал 15-летнюю Кристину к кровати и попытался стащить с нее одежду.

"Я была уверена, что он собирается меня изнасиловать, — заявляет Кристина Блейзи Форд. — Я попыталась позвать на помощь, после чего он зажал мне рот рукой. Это напугало меня больше всего остального и повлияло на мою дальнейшую жизнь. Мне было тяжело дышать, и я думала, что Бретт случайно меня убьет. Я здесь сегодня не потому, что хочу быть здесь. Я напугана. Я здесь, потому что считаю, что мой гражданский долг — рассказать вам, что со мной случилось, когда мы с Бреттом Кавано учились в школе".

Профессор подчеркнула, что политических мотивов для разоблачения Кавано не имеет, лишь считает своим долгом показать, кого хотят поставить во главе всех американских судей. У президента США на этот счет противоположное мнение, всю ситуацию вокруг ставленника он считает подстроенной. Хотя бы потому, что нет ни одного свидетеля обвинения. Кавано должен занять место Энтони Кеннеди, который частенько поддерживал демократов. В случае если назначение состоится, у республиканцев будет большинство в Верховном суде, что демократам невыгодно.

"На самом деле они мошенники! – говорит Дональд Трамп. — Ведь на самом деле они знают, насколько Кавано хороший человек, а они нанесли удар по его репутации и хотят вовсе ее растоптать. Но в среднесрочной перспективе люди увидят, что натворили, что сделали его семье, его прекрасным детям, его замечательной жене. И они ведь знают, что это все это один большой спектакль! И я вам гарантирую, его создатели запираются в комнате и смеются до упаду над всей той чушью, которую слили на вас и на ваших читателей".

Впрочем, чуть позже он решил все-таки проследить за ходом слушаний и уже после них решить – отодвинуть Кавано от кресла Верховного судьи или нет. Повлиять могло как раз появившиеся в среду обвинения двух новых жертв Кавано, одна из которых предпочла имя свое не раскрывать. Заявление другой Сенату передал адвокат Майкл Авенатти, который уже выступал против Трампа в деле порноактрисы Сторми Дэниелс. Что касается Кавано, он в очередной раз, теперь уже перед сенаторами, заявил о своей невиновности и не смог сдержать слез.

"Я этого не делал ни по отношению к доктору Форд, ни к кому-либо другому, — говорит Кавано. - Я не такой и никогда таким не был. Я невиновен. И я не желаю ничего плохого доктору Форд и ее семье. Накануне вечером моя жена Эшли и десятилетняя дочь Элайза посылали свои молитвы богу, и дочка сказала, что мы должны помолиться за эту женщину".



Кавано не первый кандидат на должность Верховного судьи, который накануне назначения оказался между молотом и наковальней. В 1991 году судью Клэренса Томаса обвинила в сексуальных домогательствах профессор права Анита Хилл. Ей также пришлось отвечать на вопросы сенаторов – исключительно мужчин, которых позже пресса обвинила в неподобающем отношении к Хилл. По мнению журналистов, в Сенате ей устроили такой допрос, словно она сама преступница. Томаса тогда оправдали и допустили до главенства в Верховном суде. Эту ситуацию современные СМИ не раз вспоминали в ходе дела Кавано, судьба которого должна решиться уже в пятницу.