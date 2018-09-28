Эцио Гамба: я ожидал другого результата от сборной России на чемпионате мира по дзюдо

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба дал оценку выступлению команды на чемпионате мира, который прошел в Баку. По мнению итальянского специалиста, россияне должны были завоевывать больше медалей на турнире, но не использовали свой потенциал.

"Мы должны быть огорчены результатом, потому что наша команда гораздо сильнее, чем те результаты, которые были показаны. Я ожидал, что мужская и женская команды завоюют 5-6 медалей. Но это жизнь, это дзюдо, мы уже ничего не можем изменить", — цитирует Гамбу ТАСС.

Напомним, что на счету сборной России одно серебро и три бронзы чемпионата мира. Российские дзюдоисты не сумели завоевать ни одной золотой медали.