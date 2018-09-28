Леонид Федун: без реформ наш футбол обречен на прозябание

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выступил с очередной инициативой по реформированию отечественного футбола. Он предлагает запретить использование бюджетных источников для спонсирования клубов, но при этом хотел бы создать прозрачную господдержку профессиональных лиг.

"Необходимо конвертировать квазигосударственные льготы и спонсорство в прозрачную господдержку профессиональных лиг. Лучше всего это сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов. Достаточно 80-100 миллионов евро для РПЛ и 15 – для ФНЛ", — говорится в статье Федуна, которую опубликовал "Спорт-экспресс".

Известный предприниматель считает, что без решения вопроса с медиаправами российский футбол обречен на деградацию, напомнив, что основной доход европейские клубы получают именно от продажи телевизионных и медиаправ.

Также он заявил, что в чемпионате РПЛ должны участвовать от 12 до 16 клубов. Они обязаны иметь полноценную академию с соответствующей инфраструктурой, а также стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 тысяч зрителей.

Бездефицитный бюджет клуба должен составлять не менее 13 миллионов евро.

Ранее Федун предлагал изменить календарь чемпионата России с учетом климатических условий, чтобы избежать проведения игр в мороз в ноябре и декабре.