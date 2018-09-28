Руководство хабаровского аэропорта начало процедуру переименования

Руководство хабаровского аэропорта пригласило жителей Дальнего Востока и всех желающих принять участие в конкурсе по выбору нового имени для аэропорта. Название может быть как производной от какого-либо топонима или именем выдающейся личности.

До 30 ноября будет проводиться опрос пассажиров аэропорта Хабаровск и сбор предложений по электронной почте. По итогам будут отобраны пять наиболее удачных вариантов. Именно они будут выставлены на интернет-голосование на официальном сайте аэропорта Хабаровск, сообщает "Интерфакс".

Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоятся в международном аэропорту Хабаровска в начале 2019 года.

В феврале 2018 этого года ВЭБ и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона подписали кредитное соглашение с АО "Международный аэропорт Хабаровск" о финансировании строительства нового пассажирского терминала. Общая стоимость проекта составляет 4,9 млрд рублей.