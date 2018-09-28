Из-за супертайфуна "Трами" в Японии отменено 198 авиарейсов

К японской префектуре Окинава по Тихому океану надвигается супертайфун "Трами". Отменено 198 авиарейсов между югом Японии и другими ее районами.

Синоптики прогнозируют, что до берегов Японии "Трами" доберется утром 29 сентября, передает ТАСС. Есть опасения, что он может зацепить и Приморье.