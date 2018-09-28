Аэропорты Кемерова и Новокузнецка закрыты из-за тумана

Из-за сильного тумана воздушные гавани Кемерова и Новокузнецка прекратили прием самолетов.

Семь бортов из Москвы, Симферополя и Антальи перенаправлены из Кемерова в Новосибирск и Томск на запасные аэродромы. Новосибирский аэропорт также перенаправил ряд рейсов, передает ТАСС. Задержка прилета составляет до 6 часов. Вылеты в обратном направлении также задерживаются.