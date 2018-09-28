Тереза Мэй сфотографировалась с тремя полицейскими в Нью-Йорке

Фотография на память: Тереза Мэй сделала снимок с тремя полицейскими в Нью-Йорке. Это жест благодарности. Дело в том, что по дороге в аэропорт автобус с сотрудниками ее аппарата отстал от кортежа. Это заметили сотрудники полиции, они решили помочь и сопроводили дипломатов на машинах с включенными проблесковыми маячками.

После Мэй пригласила неравнодушных в салон самолета Королевских ВВС. Так и появилась фотография, которая теперь набирает популярность в Интернете, передает телеканал "Россия 24".