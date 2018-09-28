Киев купил старые американские катера за 9 млн долларов

Девять миллионов долларов США — такую сумму Киев заплатил Вашингтону за два патрульных катера, спроектированных ещё в 80-х годах прошлого века.

Детали сделки озвучили в Пентагоне. Там уточнили, что договор предусматривает полную модернизацию, установку нового электронного оборудования, а также обучение персонала и транспортировку.

В оборонном ведомстве также отметили, что на вооружение на катерах не установлено. ВМС Украины смогут использовать полученные суда осенью следующего года, сообщает телеканал "Россия 24".