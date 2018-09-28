JAXA обнародовало видео с поверхности древнейшего во Вселенной астероида

Первое в истории видео с поверхности астероида появилось в Сети. Его опубликовало Японское аэрокосмическое агентство — JAXA. А заснял уникальные кадры один из роботов, доставленных на космическое тело зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2").

Несколько дней назад на Землю уже были переданы фотографии поверхности этого астероида, который получил название Рюгу, напоминает телеканал "Россия 24". Данный астероид считается одним из самых древних тел во Вселенной. Предположительно, он появился в период зарождения Солнечной системы. Поэтому его изучение может помочь понять, как зародилась наша планета.