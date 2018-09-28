Ралли-рейд "Шелковый путь": еще одна победа Андрея Каргинова

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова одержал победу на третьем этапе китайской части ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

В общем зачете среди грузовиков также лидирует экипаж Каргинова. Второе место занимает экипаж Эдуарда Николаева.

В этом году ралли-марафон "Шелковый путь" разбит на две части. Первые семь этапов состоялись в России и прошли через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Калмыкии.

Вторая часть проходит по территории Китая и завершится сегодня, сообщает телеканал "Россия 24".