В Микронезии самолет скатился со взлетно-посадочной полосы в океан

Самолет в Микронезии скатился в океан при неудачной посадке. Воздушное судно авиакомпании из Папуа – Новой Гвинеи выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта. Все 36 пассажиров и 11 членов экипажа доставлены в больницу.

Проводятся обследования, передает телеканал "Россия 24". Отмечается, что серьезных травм никто не получил. Причины инцидента выясняются.