Сергей Шляпников: определяющим был матч с Бразилией

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников подвел итоги выступлению национальной команды на чемпионате мира. Напомним, что россияне не смогли пробиться в полуфинал турнира, уступив в "Финале шести" волейболистам из Бразилии и США.

"Определяющим был матч с Бразилией, нам не хватило немного сил. К игре с США мы готовились спокойно. Давления не было, но также не было возможности варьировать состав", — приводит слова Шляпникова Sportbox.ru.

Тренер признался, что в матче с американцами команде не хватило свежего Дмитрия Волкова, который выложился днем ранее с бразильцами. По мнению Шляпникова, именно Волков в концовке четвертой партии матча с Бразилией должен был забивать мячи, которые бы обеспечили россиянам победу и выход в полуфинал.

Напомним, что 27 сентября россияне уступили американцам в трех партиях и досрочно покинули чемпионат мира.