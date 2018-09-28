Deutsche Bank прогнозирует укрепление российской валюты

Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных мировых валют. В обзоре банк утверждает, что рубль на 15% слабее своего "справедливого курса" и может заметно укрепиться. По прогнозам, курс поднимется до 60 рублей за доллар.

В пользу рубля говорят, в том числе, макроэкономическая стабильность в России, валютные резервы страны и дорожающая нефть.

В последний раз рубль торговался на уровне в 60 долларов в начале апреля — за два дня до новых антироссийских санкций США против российских миллиардеров и их компаний, сообщает "Россия 24".