В Багдаде убита "Мисс Ирак-2015"

В Багдаде убита тридцатилетняя модель Тара Фарес. Она была королевой красоты Багдада, а также имела титул "Мисс Ирак-2015". Она была застрелена в собственном спорткаре. Две пули попали ей в голову, еще одна в грудь.

Тара Фарес проживала в столице Иракского Курдистана – Эрбиле, передает РИА Новости. Она была лицом ряда модных брендов. Ее публикации в соцсетях считались в иракском обществе скандальными. Скорбная запись о смерти модели появилась в ее Instagram. Черно-белую фотографию сопровождает надпись: "Просим Аллаха простить ее и дать ей свою великую милость".