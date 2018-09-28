Генассамблея ООН: основные темы прошедших и будущих встреч

Глава российского МИД Сергей Лавров в пятницу примет участие в общеполитической дискуссии в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Также он проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел Сирии. Накануне Лавров прокомментировал на заседании Совбеза ситуацию на Корейском полуострове.

Четверть часа на трибуне в зале Генассамблеи ООН – это, как показала речь Дональда Трампа, испытание даже для хозяина встречи. Сергей Лавров произнесет обращение в пятницу, после девяти вечера по Москве. Его темы и акценты неизвестны.

В тот же день выступают представители Китая, Германии, Греции, Казахстана, Азербайджана.

Двусторонние встречи с начала недели посчитать уже трудно. В пятницу будут переговоры с сирийским коллегой. В четверг с Махмудом Аббасом говорили о палестино-израильском урегулировании. С коллегой из Франции обсудили в том числе Сирию, Ливию, Йемен – это без камер. А вначале делились впечатлениями о дипломатическом марафоне.

Совсем без телекамер (только с фото) прошла встреча со знаменитым дипломатом, бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Пресса пишет, он до сих пор пользуется большим весом в политических кругах и советует Трампу больше работать с Москвой.

В неудобную ситуацию со своей же подачи попал глава британского МИД. Джереми Хант рассказал журналистам, что провел встречу с Сергеем Лавровым, и якобы тон разговора со стороны Ханта был самым жестким из-за инцидента в Солсбери. Оказалось, что официальной беседы не было, а был рабочий завтрак постоянных членов Совбеза и генсека ООН.

Форматы бесед в дипломатии путать не принято, это вопрос чувствительный. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала заявления шулерством.

Ещё из несостоявшихся встреч – Трамп с Трюдо, премьером Канады. Вроде бы президент США проигнорировал страну-соседа на Генассамблее из-за пошлинной войны. Штаты желают пересмотра соглашения НАФТА о свободной торговле.

На общеполитической дискуссии в зале Генассамблеи вновь были баталии по Ирану. Иранская делегация покинула зал перед выступлением премьера Израиля. Он призвал поддержать возобновляемые американские санкции. Но Евросоюз дал понять, что этого не будет.

"Вместо того, чтобы заигрывать с диктаторами Ирана, присоединитесь к США, Израилю и большей части арабского мира в поддержке новых санкций против режима, который угрожает всем нам и всему миру", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"ЕС верен идеям иранского соглашения до тех пор, пока Иран будет его соблюдать", — сказа Дональд Туск, председатель Европейского совета.

На заседании Совбеза по Северной Корее Сергей Лавров попросил коллег разъяснить, почему при очевидных успехах урегулирования на полуострове санкционные гайки закручивают. Россия готовит проект резолюции Совета Безопасности в поддержку улучшения ситуации на Корейском полуострове.

А ещё до Нью-Йорка доехал Екатеринбург. В штаб-квартире ООН представили заявку города на проведение всемирной выставки "Экспо" в 2025 году. Министр посетил экспозицию. Выберут место для выставки в ноябре.

Основные мероприятия 73-й сессии Генассамблеи ООН завершаются на этой неделе. Высокопоставленные гости из 200 стран начинают покидать город. Катера охраны перестанут так усердно бороздить пролив Ист-Ривер у штаб-квартиры ООН. И без кортежей пробок станет меньше – это важная неполитическая новость для жителей американского мегаполиса.