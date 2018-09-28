Три российские пары лидируют на юниорском Гран-при фигуристов

Россияне Полина Костюкович и Дмитрий Ялин стали первыми в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в чешской Остраве. Два других места в тройке лидеров также занимают наши дуэты – Ксения Ахантьева и Валерий Колесов – 2-е, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот – 3-и.

При этом Костюкович и Ялин выигрывают у идущих вторыми соотечественников ничтожные 0,29 балла (66,30 против 66,01), что обещает жаркую борьбу за победу в произвольном катании. У Полуяновой и Сопота 59,80 очка и они тоже совсем ненамного опережают американцев Сару Фенг и Томми-Джо Нимана (58,90).