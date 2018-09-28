Шахматная Олимпиада. Крамник и Яковенко проиграли полякам

На Всемирной шахматной олимпиаде, что продолжается в грузинском Батуми, прошел четвертый игровой день. Мужская сборная России уступила Польше и сразу откатилась с лидирующих позиций. В то же время наши женщины выиграли третий матч при одном поражении.

В матче Россия – Польша с нашей стороны играли все сильнейшие. Но если на первых досках Сергей Карякин добился ничьей с Яном-Кшиштофом Дудой, а Ян Непомнящий победил Радослава Войташека, то два других наших участника проиграли: Владимир Крамник – Яцеку Томжаку, а Дмитрий Яковенко – Камилю Драгуну.

Наша команда выпала из числа сборных, которые выиграли все 4 стартовых матча. В то же время женщины России одержали победу, на сей раз над сильной командой Израиля (3:1). Хотя в предыдущем туре россиянки неожиданно уступили Узбекистану (1,5:2,5). Девушки также пока находятся во втором эшелоне лидеров.