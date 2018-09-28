В США самолет выехал за пределы полосы, два человека погибли

В США в результате крушения самолета в городе Гринвилл в штате Южная Каролина два человека погибли и двое получили ранения.

По неустановленным пока причинам самолет Dassault-Breguet Falcon 50 после приземления выехал с взлетно-посадочной полосы и развалился пополам, передает ТАСС.

На борту самолета находились два пилота и два пассажира. Один из пилотов погиб на месте крушения. Второй скончался в больнице. Пассажиры доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Версий насчет вероятных причин крушения самолета представители аэропорта Гринвилла не выдвигали.