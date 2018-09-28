ЦБ отозвал лицензию у "Банка торгового финансирования"

ЦБ РФ приказом от 28 сентября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского КБ "Банк торгового финансирования" (БТФ).

По данным регулятора, БТФ был ориентирован на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, достигала порядка 45% от кредитного портфеля. В результате кредитования этих заемщиков на балансе банка образовался значительный объем неработающих активов, в том числе недвижимое имущество, учтенное по завышенной стоимости. За последние 12 месяцев Банк России шесть раз применял в отношении БТФ меры надзорного реагирования.

По данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе РФ. "Банк торгового финансирования" является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.