Аарон Рэмзи решил уйти из "Арсенала"

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи отказался продлевать контракт с "Арсеналом" и покинет клуб в конце сезона как свободный агент. Однако "Арсенал" постарается продать 27-летнего футболиста еще в январе, чтобы выручить деньги от его ухода.

Уже есть три клуба, готовых пригласить бронзового призера последнего чемпионата Европы. На Рэмзи претендуют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус". Все они готовы начать переговоры с агентами Аарона.

Аарон Рэмзи провел в "Арсенале" 10 сезонов, однако талантливый футболист пропустил немало времени из-за преследовавших его травм. В 2016 году Рэмзи был одним из лидеров сборной Уэльса, занявшей третье место на турнире.