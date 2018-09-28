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Валютные колебания 1 час назад
Рубль в октябре может получить передышку
В октябре курс рубля после тяжелого августа и бурного сентября может взять передышку. Месяц может оказаться достаточно спокойным, говорит Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари.
По ее словам, это произойдет по нескольким причинам. Самая главная заключаться в том, что на время предвыборной кампании в США (в ноябре состоятся промежуточные выборы в Конгресс) санкционная лихорадка по поводу России может временно приостановиться. В сентябре закону об антироссийских санкциях, которые предполагается распространить на операции с государственными ценными бумагами РФ, а также ввести запреты на долларовые операции для государственных банков, пока не дали ходу.
За месяц до выборов Конгресс, скорее всего, будет в большей степени заниматься внутренними проблемами, а из внешних "угроз" для США наиболее актуальной является Иран. Поэтому антироссийский законопроект перед выборами с высокой вероятностью "подвиснет" в Конгрессе, и негативное давление на рубль несколько ослабнет.
Кроме того, на фоне надуманного дела Скрипалей в октябре не стоит ожидать каких-либо санкционных мер со стороны Великобритании, так как до формального начала Brexit в марте 2019 года Великобритания не сможет накладывать в одностороннем порядке санкционные ограничения на какую-либо страну, не согласовав их со всеми странами-членами Евросоюза. А Евросоюз не поддерживает новые антироссийские санкции.
Также важно отметить, что в октябре не будет проводиться заседаний Федеральной резервной системы США. ФРС в сентябре повысила в третий раз за год процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 2 — 2,25 процента. А новые шаги ФРС по повышению процентной ставки откладываются до ноября.
Хотя не исключено, что до конца года их вообще не будет, так как у Федрезерва нет единого мнения о том, нужно ли повышать процентную ставку в 2018 году четыре раза или три. Соответственно, у доллара не найдется сильной поддержки в виде очередного ужесточения монетарной политики в США. А значит, для укрепления рубля в октябре есть шанс.
В первую неделю октября Росстат опубликует данные по инфляции потребительских цен в России за сентябрь. Если инфляция в сентябре существенно не ускорится, рубль ответит на публикацию этих данных ростом. И наоборот, существенное ускорение темпов инфляции может временно ослабить рубль. Поэтому в начале октября рубль может ожидать повышенная волатильность.
С 12 по 14 октября в США соберется на заседание совет директоров Международного валютного фонда. Так как внешняя среда для заседания неспокойная, особенно с учетом нового витка эскалации торговой войны между США и Китаем, не исключено, что в МВФ прозвучат негативные высказывания в адрес США, связанные, в том числе, с возможностью отказа ряда стран от долларовых расчетов и переходом на расчеты в национальных валютах. Эти заявления могут в краткосрочном аспекте привести к ослаблению доллара, а значит, у рубля опять появляется шанс на рост.
Уже 25 октября на очередное заседание соберется комитет по монетарной политике Европейского центрального банка. Будет рассматриваться вопрос о том, что делать с процентной ставкой в зоне евро, которая уже длительное время находится на нулевом уровне. С высокой вероятностью процентная ставка в еврозоне останется, как обычно, неизменной. Однако комментарии ЕЦБ относительно будущей монетарной политики, в том числе, какие-либо ориентиры относительно повышения процентной ставки в будущем, может привести к краткосрочному укреплению евро. А это, соответственно, может краткосрочно ослабить рубль по отношению к единой европейской валюте.
И сразу же на следующий день после октябрьского заседания комитета по монетарной политике ЕЦБ, на заседание по вопросу о процентной ставке соберется совет директоров Банка России. Так что, 26 октября для российского рубля станет "моментом истины". Очень многое в решении Центробанка по процентной ставке в октябре будет зависеть от данных по сентябрьской инфляции, которые, как сообщалось выше, выйдут в начале октября.
Мы ожидаем, сообщила Мильчакова, что, если темпы инфляции в сентябре окажутся низкими, то ЦБ РФ примет решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 7,5 процента. Однако, высокие темпы сентябрьской инфляции могут привести к тому, что ЦБ повысит процентную ставку еще, вероятно, на 0,25 процентного пункта. Реакция курса рубля на любое из решений ЦБ РФ может оказаться непредсказуемой.
Рынок нефти косвенно может оказывать поддержку курсу российского рубля, так как цены на нефть обещают быть высокими на фоне ожидаемых санкций против Ирана. Однако прямого влияния цены нефти на рубль, по всей видимости, не будет.
По прогнозам Альпари, что курс доллара в октябре может колебаться в коридоре в 64-69 руб., а курс евро в диапазоне 76-79 руб. Для физлиц рекомендуем разделить сбережения между долларом и рублем в пропорции 50/50. Таким образом, легче будет застраховать сразу и экономические, и политические риски.
Альпари – ведущий международный финансовый бренд, имеющий ведущие позиции в России и во многих стран мира. Владельцем бренда является бизнесмен Андрей Дашин.
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