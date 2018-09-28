В петербургском кафе прорвало трубу с кипятком: два человека погибли

В одном из кафе Санкт-Петербурга два человека погибли, обварившись кипятком, передает РИА Новости. ЧП произошло в около 3:30 по московскому времени на Измайловском проспекте, 20.

Как сообщили в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", на внутриквартальном трубопроводе произошел дефект, в результате чего затопило подвал дома, где находится кафе.

Посетители и сотрудники кафе вышли из заведения, но двое молодых людей решили вернуться за своими вещами, в результате чего погибли.

Два автомобиля, припаркованные рядом со зданием, провалились в яму с горячей водой.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, сотрудники Росгвардии и СК и аварийно-спасательные бригады компании "Теплосеть".

Представитель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению заявил, что намерен активизировать работу по консолидации всех тепловых сетей Санкт-Петербурга в единую структуру, что позволит обеспечить выделение дополнительных бюджетных средств на ремонт и реконструкцию теплосетей.

По факту обвала асфальта в результате прорыва трубы с кипятком в центре Петербурга прокуратура начала проверку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Адмиралтейского района, проводится проверка соблюдения требований закона при содержании теплосетей.

Следователями СКР возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Сотрудники следствия осматривают место происшествия, назначают необходимые экспертизы и проводят необходимые следственные мероприятия.