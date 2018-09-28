Алина Загитова: новый сезон, новые программы, новые образы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова по фигурному катанию, которая вышла на лед на крупном турнире в немецком Оберстдорфе и установила там мировой рекорд, поделилась своими мыслями на старте нового сезона. Фигуристка отметила, что очень соскучилась по тренировкам и соревнованиям.

"Я скучала по этим соревновательным ощущениям, адреналину, потому что в жизни мне этого не хватает, — цитирует Загитову сайт Федерации фигурного катания России. – На соревнованиях все это выплескивается и мне сразу становится легче. Перед началом сезона были небольшие трудности, как у каждого спортсмена. После двух недель отпуска надо было нарабатывать форму, восстанавливать элементы, приспосабливаться к новому телу, ко всему".

"У меня в этом сезоне все новое – программы, образы, и нужно было к этому привыкнуть. Например, в короткой программе совершенно другой для меня образ. Сначала я вообще его не понимала. Даже когда посмотрела "Призрак оперы", то душой его не воспринимала, не могла прожить. Но тренеры мне помогали, и каждый жест стал осмысленным. Мне нравится в этой программе все", — говорит спортсменка.

"Впрочем, я не привыкла много говорить, что конкретно нравится. Скажу так: мне просто очень нравится фигурное катание. И нравится кататься. Нравится моя программа", — улыбается чемпионка.

Оказалось, что Алина за лето вытянулась на пару сантиметров, а всего после Олимпиады сантиметров на семь. Она призналась, что на чемпионат мира-2018 в Милане "все наложилось": "И обязательные мероприятия после Олимпийских игр, приемы, на которые нужно было ходить. И подготовка к чемпионату мира. Еще я заболела по возвращении из Кореи. Держала себя весь сезон, не позволяла расслабиться, а потом сразу отпустила и заболела. Усталость и напряжение дали о себе знать".