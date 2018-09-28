Икону Георгия Победоносца попытались сбыть прямо на территории Лавры

Икона святого великомученика Георгия Победоносца, украденная накануне из Киево-Печерской лавры, обнаружена при попытке ее продажи на территории храма.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на официальный сайт лавры, похищенную икону пытались продать иностранным туристам на территории Верхней лавры. После изъятия святыни полицейскими выяснилось, что икона нуждается в реставрации из-за небрежного отношения.

Пропажу иконы Георгия Победоносца из Киево-Печерской лавры заметили служители 27 сентября. По данному факту возбуждено уголовное дело.