Претензиями Максаковой к мужу займется Пресненский суд

Иск вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой из-за очередного квартирного спора принят к производству Пресненским судом Москвы, передает ТАСС. Как сообщили в суде, иск Максаковой принят к производству, беседа назначена на 15 октября, на 17:50.

Ответчиком по иску является новый муж Максаковой Далхат Халаев. В иске оперная певица просит признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной. Это уже не первый ее иск, связанный с квартирным вопросом.

25 октября Преображенским судом Москвы будет рассмотрен еще один иск Максаковой, оспаривающей у бывшей супруги Вороненкова Юлии Степанченко другую квартиру московскую квартиру.

Как сообщалось, в марте 2017 года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит выстрелом в спину в центре Киева. 5 октября Тушинский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-депутата по факту мошенничества.