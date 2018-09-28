"Шальке" не собирается увольнять тренера Тедеско

Доменико Тедеско не будет уволен с поста главного тренера "Шальке". Руководство клуба считает, что 33-летний специалист сможет преодолеть неудачи, постигшие клуб на старте.

"Шальке" потерпел пять поражений в пяти турах чемпионата Германии и занимает последнее место. Однако руководство клуба не спешит принимать решительные действия. Доменико Тедеско продолжит руководить клубом из Гельзенкирхена. На следующей неделе "Шалье" сыграет с московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов, и руководить игрой немецкой команды будет Тедеско.

"Шальке" повторил свой антирекорд двухлетней давности. Тогда горняки также проиграли в пяти стартовых турах. Но тренер Маркус Вайнцирль сохранил свой пост и лишь по окончанию сезона уступил его Доменико Тедеско.