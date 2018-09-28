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Секс-скандалы 42 минуты назад

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28 сентября 201810:16

Рэпер Нелли договорился со студенткой, обвинившей его в насилии

Global Look Press

Известный американский рэпер Нелли (настоящее имя — Корнелл Хейнс) урегулировал судебный иск, поданный против него студенткой, утверждавшей, что музыкант ее изнасиловал в гастрольном автобусе.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, студентка Вашингтонского университета Моника Грин подала иск против музыканта в декабре прошлого года. Девушка утверждала, что 43-летний певец изнасиловал ее в городе Оберн (штат Вашингтон), где проходил его концерт. По словам Моники, она решила подать в суд после того, как рэпер начал публично утверждать, что она придумала эту историю.

Сам Нелли заявил, что обвинения Грин "продиктованы жадностью и местью", и якобы девушка требует компенсацию.

В итоге стороны урегулировали все претензии во внесудебном порядке: 21-летняя Грин согласилась отозвать иск и обязалась больше не выступать с аналогичными обвинениями в адрес певца.

Адвокат рэпера утверждает, что Нелли не выплачивал девушке никаких денежных сумм за отказ от иска. Однако адвокат потерпевшей опровергла данное заявление.

Нелли — обладатель трех музыкальных премий "Грэмми". Его альбомы разошлись в США общим тиражом более 8 миллионов копий.

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