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28 сентября 201812:20 Артур Ходырев

"Спецагент Интерпола" из "Кэшбери" грозит журналистам проблемами

Центробанк выявил признаки финансовой пирамиды у компании "Кэшбери". Ее руководство привлекало новых клиентов, в том числе и подделками. Так, в Интернете был показан видеосюжет, который якобы вышел на нашем канале, но этого не было. Однако агрессивной рекламе поверили многие. Тысячи россиян принесли "Кэшбери" свои деньги. Компания пообещала им до 300 процентов прибыли.

"Мы все делаем налегке, на драйве, не заморачиваясь. Мы положили свои деньги, они работают" — такой простой рецепт финансового успеха звучит почти в каждом ролике компании "Кэшбери".

Первый появился в январе 2017 год. В нем основатель группы Артур Варданян рассказал, о своем микрофинансовом бизнесе и рассказал о схеме P2P кредитования. Озвученная цель – разделить успех с каждым.

"Друзья, время пришло. Мы с вами стоим на пороге финансовой революции. С нами или без нас она свершится. С нами или без нас сотни и тысячи людей будут зарабатывать огромные деньги. Прими правильно решение", — призывал председатель правления группы компаний "Кэшбери" Артур Варданян.

Решение стать частью компании приняли 10 тысяч человек. Точное количество вложенных в структуру денег не посчитать. Основной метод привлечения участников — агрессивная реклама в Интернете. Но главный расчет был все-таки на сарафанное радио. Действующий участник привлекает нового, ведет его и получает дополнительные бонусы. "Но если этого не делать, успех все равно придет. Главное – вложить деньги. Начать можно с малого – хоть с тысячи рублей".

Разговор случился в небольшом помещении по адресу Марксистская 3, строение 3. Вывески компании нет. О возможностях бизнеса рассказывает мужчина лет 60. Представился участником инвестиционной программы "Кэшбери". С появление съемочной группы, участник программы "Кэшбери" стал менее приветлив. И даже агрессивен. О компании он больше знать не знал. А небольшой офис превратился в частный холдинг из 5 компаний. После череды обвинений и попыток остановить съемку в ход пошли удостоверения.

Валерий Филатов, судя по документам, специальный агент Интерпола. ВГТРК Он пригрозил судом, а всей съемочной группе проблемами с генерал-майором, который должен скоро приехать.

Свою позицию по поводу деятельности компании, ЦБ озвучил накануне. У структуры, открывающей офисы по всей России имеются все признаки финансовой пирамиды.

"Кроме того, что собираются деньги, мы пока не видим никакой другой экономической активности. И это один из ключевых признаков финансовой пирамиды", — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Сама компания, группа компаний привлекает деньги любым способом и в рублях, и в наличной, и в безналичной оплате. В любых доступных криптовалютах. Можете принести деньги в любом виде – никто не откажется их взять.

Вся информация, которой располагает регулятор, уже передана в прокуратуру и МВД. В помощь – информация, собранная журналистами. Аркадий Мамонтов выпустил фильм про деятельность организации. Ни в России, ни в Лондоне, основателя компании найти не удалось.

"Ближние собирают деньги с дальних, дальнее еще с более дальних. И таким образом кормят тех, кто наверху и кто первый примкнул к этой раздаче. Никого нет в штаб квартире "Кэшбери" в Лондоне. Нет даже такой штаб-квартиры. Они снимали какой-то офис там, а потом благополучно оттуда убежали", — говорит руководитель студии "Авторская программа Аркадия Мамонтова", автор фильма "Пирамида" Аркадий Мамонтов.

За весь день ни с одним официальным представителем компании "Кэшбери" в Москве связаться не удалось. Телефонные номера офисов работают автономно и к ним никто не подходит. Но, судя по всему, деятельность продолжается. 30 сентября в Улан-Удэ запланирован очередной тренинг для всех желающих.

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