"Спецагент Интерпола" из "Кэшбери" грозит журналистам проблемами
Центробанк выявил признаки финансовой пирамиды у компании "Кэшбери". Ее руководство привлекало новых клиентов, в том числе и подделками. Так, в Интернете был показан видеосюжет, который якобы вышел на нашем канале, но этого не было. Однако агрессивной рекламе поверили многие. Тысячи россиян принесли "Кэшбери" свои деньги. Компания пообещала им до 300 процентов прибыли.
"Мы все делаем налегке, на драйве, не заморачиваясь. Мы положили свои деньги, они работают" — такой простой рецепт финансового успеха звучит почти в каждом ролике компании "Кэшбери".
Первый появился в январе 2017 год. В нем основатель группы Артур Варданян рассказал, о своем микрофинансовом бизнесе и рассказал о схеме P2P кредитования. Озвученная цель – разделить успех с каждым.
"Друзья, время пришло. Мы с вами стоим на пороге финансовой революции. С нами или без нас она свершится. С нами или без нас сотни и тысячи людей будут зарабатывать огромные деньги. Прими правильно решение", — призывал председатель правления группы компаний "Кэшбери" Артур Варданян.
Решение стать частью компании приняли 10 тысяч человек. Точное количество вложенных в структуру денег не посчитать. Основной метод привлечения участников — агрессивная реклама в Интернете. Но главный расчет был все-таки на сарафанное радио. Действующий участник привлекает нового, ведет его и получает дополнительные бонусы. "Но если этого не делать, успех все равно придет. Главное – вложить деньги. Начать можно с малого – хоть с тысячи рублей".
Разговор случился в небольшом помещении по адресу Марксистская 3, строение 3. Вывески компании нет. О возможностях бизнеса рассказывает мужчина лет 60. Представился участником инвестиционной программы "Кэшбери". С появление съемочной группы, участник программы "Кэшбери" стал менее приветлив. И даже агрессивен. О компании он больше знать не знал. А небольшой офис превратился в частный холдинг из 5 компаний. После череды обвинений и попыток остановить съемку в ход пошли удостоверения.
Валерий Филатов, судя по документам, специальный агент Интерпола. ВГТРК Он пригрозил судом, а всей съемочной группе проблемами с генерал-майором, который должен скоро приехать.
Свою позицию по поводу деятельности компании, ЦБ озвучил накануне. У структуры, открывающей офисы по всей России имеются все признаки финансовой пирамиды.
"Кроме того, что собираются деньги, мы пока не видим никакой другой экономической активности. И это один из ключевых признаков финансовой пирамиды", — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Сама компания, группа компаний привлекает деньги любым способом и в рублях, и в наличной, и в безналичной оплате. В любых доступных криптовалютах. Можете принести деньги в любом виде – никто не откажется их взять.
Вся информация, которой располагает регулятор, уже передана в прокуратуру и МВД. В помощь – информация, собранная журналистами. Аркадий Мамонтов выпустил фильм про деятельность организации. Ни в России, ни в Лондоне, основателя компании найти не удалось.
"Ближние собирают деньги с дальних, дальнее еще с более дальних. И таким образом кормят тех, кто наверху и кто первый примкнул к этой раздаче. Никого нет в штаб квартире "Кэшбери" в Лондоне. Нет даже такой штаб-квартиры. Они снимали какой-то офис там, а потом благополучно оттуда убежали", — говорит руководитель студии "Авторская программа Аркадия Мамонтова", автор фильма "Пирамида" Аркадий Мамонтов.
За весь день ни с одним официальным представителем компании "Кэшбери" в Москве связаться не удалось. Телефонные номера офисов работают автономно и к ним никто не подходит. Но, судя по всему, деятельность продолжается. 30 сентября в Улан-Удэ запланирован очередной тренинг для всех желающих.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трагедия в питерском кафе: посетители сварились заживо
- Трех сестер Хачатурян, зарезавших отца, выпустили из СИЗО
- Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге
- Краденую икону попытались сбыть прямо на территории Лавры
- В Багдаде убита "Мисс Ирак-2015"
Самое читаемое
-
Голые снимки в Сети: кто и за что мстит судье из Саратова
- Как хозяева сдаваемого жилья подглядывают за жильцами
- Мужчина избил подростка-инвалида, попросившего у него помощи
- Карельский маньяк сознался еще в одном убийстве
- 6-месячный младенец ожил в больничном морге
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- Mercedes-Benz представил электрические версии Vito и Sprinter
- Новый Mercedes-Benz GLE: сроки появления в России
- В России подорожали популярные модели Renault (следующая - Lada)
Экономика
-
Расходы на обслуживание долга США превысят оборонный бюджет
- Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- США не смогут одолеть Китай в торговой войне
- Санкционное промедление: рубль укрепился до максимума с августа
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Диеты повышают риск смерти от инсульта, атеросклероза и рака
Вести в 20.00
-
Энергетика, Каспий и дзюдо
- В Нью-Йорке Порошенко как мог подражал Трампу
- Природная аномалия: на Урале сошел гигантский оползень
Москва 24
-
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Москву испытывает на прочность североатлантический циклон
- В Балашихе электричка протаранила автомобиль такси
- Жильцы дома на Вавилова десять лет не могут избавиться от соседства с борделем
- Сортировать багаж в аэропорту Домодедово будут роботы
- В "Аптекарском огороде" набирает популярность проект "Сенсорный сад"
- Грибной сезон в Подмосковье: как не стать жертвой отравления
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Астрономы нашли звёзды, с которых могла прилететь межзвёздная комета Оумуамуа
- Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории
- Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости
- Историки изучили египетский папирус с магическими рисунками и любовными заклинаниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов