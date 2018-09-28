Волейболист Дмитрий Мусэрский поблагодарил товарищей по команде

Мужская сборная России по волейболу проиграла команде США в трех партиях и не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира. Один из лидеров нашей сборной Дмитрий Мусэрский поблагодарил товарищей за игру.

"Команда! Ребята! Спасибо за прекрасное лето! Спасибо за проделанный огромный совместный труд! Горжусь вами! Горжусь тем, что мне удалось сражаться плечом к плечу с настоящими бойцами, отдававшими все свое здоровье, все свои силы, всю энергию и всю свою душу во имя общих целей! Да, вышло все не так, как мы хотели... Но мы остались честными перед собой и перед страной! Мы сделали все, что могли... Ни о чем не жалею...", — написал Дмитрий Мусэрский на своей странице в социальной сети.

Максим Михайлов отметил, что сборная России играла с командой США лучше, чем с бразильцами. "Сегодня мы играли лучше, но и этого оказалось недостаточно для победы над сборной США. Мы разочарованы завершить сезон таким поражением. Теперь нам начать подготовку к Олимпийским играм", — приводит слова Михайлова РИА Новости.